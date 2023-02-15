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Ученица Татьяны Мишиной Петрова оценила прокат на ЧР среди юниоров

Ученица Татьяны Мишиной Петрова оценила прокат на ЧР среди юниоров
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Российская фигуристка Агата Петрова, ученица Татьяны Мишиной и Софьи Самодуровой, прокомментировала прокат короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало в Перми.

«Я сделала, что могла, что поставлено. Надеюсь, что всё было на хорошем уровне. Довольна, но есть к чему стремиться. Все желали удачи, в том числе Алексей Николаевич [Мишин], Женя [Семененко], Лиза [Туктамышева].

Усложнение? Работаем не только над сложными элементами, но и над усложнением уровней вращений. Пытаемся поддерживать и улучшать.

Кто из тренеров за что отвечает? Татьяна Николаевна Мишина работает над всем: добавляет что-то, когда работаю с хореографом, говорит что-то и по технике. Софья Вячеславовна Самодурова помогает со всем, она ставила произвольную. Владислав Дмитриевич Сезганов — он по технике, упражнениям, смотрит, чтобы прыжки были ровными. Важно ли, кто стоит за бортиком? Мне главное, чтобы был тренер, чтобы сзади стоял человек, которому я могу довериться. Когда никто не может сопровождать, то тогда выставляет мама, тоже этому рада, в любом случае она мне поможет, я её очень сильно люблю. Я её всему научила, она подготовлена ко всему, всё понимает. Лутц от флипа отличит, я постаралась (смеётся).

Я без пяти минут тренер? Возможно. Один раз мне нужно было мальчика научить спецпрограмме. Он на год младше, он ещё не отбирался на турнир Жука», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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