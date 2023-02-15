Фигуристки из «Ангелов Плющенко» не попали в тройку по итогам КП на первенстве России
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На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров завершилась короткая программа в соревнованиях девушек. Лучший результат показала фигуристка из Твери Алина Горбачёва. Второе место заняла Дарья Садкова, третьей стала петербурженка Агата Петрова.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Девушки. Короткая программа
1. Алина Горбачёва (Тверь) – 74,51.
2. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 71,46.
3. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 68,81.
4. Мария Гордеева (Москва) – 68,27.
5. Елизавета Куликова (Москва) – 67,88.
6. Любовь Рубцова (Москва) – 67,48.
7. Алиса Юрова (Липецкая область) – 67,22.
8. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург) – 66,94.
9. Вероника Жилина (Москва) – 66,94.
10. Милана Лебедева (Москва) – 66,14.
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