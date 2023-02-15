Видео проката ученика Тутберидзе Федотова, который лидирует после КП на первенстве России

На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров завершилась короткая программа в соревнованиях юношей. Лучший результат показал ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов. Второе место занял Лев Лазарев из ЦСКА, третьим стал петербуржец Владислав Дикиджи. Все они показали чистые прокаты с тройным акселем и каскадом тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом победителя Арсения Федотова.
Смотрите Первенство России по фигурному катанию в Okko.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Юноши. Короткая программа
1. Арсений Федотов (Москва) – 87,81.
2. Лев Лазарев (Москва) – 85,69.
3. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 81,98.
4. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 81,78.
5. Григорий Фёдоров (Москва) – 81,76.
6. Никита Сарновский (Москва) – 80,90.
- 15 февраля 2023
-
19:09
-
19:09
-
18:52
-
18:29
-
18:27
-
18:27
-
18:15
-
18:12
-
18:02
-
17:51
-
17:43
-
17:37
-
17:23
-
17:12
-
17:10
-
16:53
-
16:47
-
16:35
-
16:32
-
16:22
-
16:08
-
15:57
-
15:12
-
14:46
-
14:32
-
13:16
-
13:02
-
12:50
-
12:43
-
12:37
-
12:29
-
11:23
-
10:45
-
10:06
-
10:05