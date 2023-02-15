Ученица Тутберидзе рассказала, как относится к сравнениям с Анной Щербаковой

Российская фигуристка Дарья Садкова, ученица тренера Этери Тутберидзе, прокомментировала прокат короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало в Перми.

«Основную задачу выполнила — чистый прокат, но, конечно, нет предела совершенству. Ещё добавить, поярче шаги сделать, лучше прыжки выполнить, над вращениями поработать.



Часто в группе повторяем фразу «Нет предела совершенству»? Даже не знаю, наверное, всегда хочется всё лучше и лучше становиться с каждым прокатом.



Эту программу ставил Георгий Владимирович Похилюк в Новогорске, поставили её быстро, за 1-2 дня. Хорошо пошло, очень нравится эта музыка, одна из моих любимых программ за всю карьеру. Думаю, что ещё лучше можно её катать. Есть в чём прибавить? Можно в дорожке, в шагах мы достаточно много исправляли за весь сезон. Думаю, в общем программа выкатана хорошо, но ещё над дорожкой можно поработать.



С кем из тренеров комфортнее ездить на турниры? Мне со всеми тренерами очень комфортно. Для меня особого значения не имеет, моя работа — просто кататься, а кто выводит — не принципиально.



Сейчас тренируюсь на одном льду с ребятами младшей группы. Есть ли больше ответственности из-за того, что я одна здесь из девочек группы? Нет, стараюсь вообще не волноваться. Моя работа — просто кататься, не имеет значения, кто поедет из тренеров, из группы, из ребят. Просто стараюсь не акцентировать внимание, стараюсь делать свою работу.



Сравнения с Анной Щербаковой? Если честно, мне немного надоели эти сравнения с кем-то. Ведь каждый спортсмен индивидуален. Бывает, что кто-то с кем-то похож катанием, прыжками, но меня очень часто сравнивают с Аней. Конечно, есть небольшая гордость, что сравнивают с такой великой спортсменкой. Я всегда на неё равняюсь, она служит для меня примером для подражания свои характером, катанием.



Будут ли сюрпризы завтра? Увидите всё завтра, я думаю, вы это тоже постоянно слышите от спортсменов после короткой. Арсений Федотов уже рассказал о контенте в произвольной? Девочки, я думаю, более секретные, чем мальчики (улыбается)», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.