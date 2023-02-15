Видео программы ученицы Плющенко, которая ошиблась на тройном акселе и заняла 16-е место

На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров завершилась короткая программа в соревнованиях девушек. Лучший результат показала фигуристка из Твери Алина Горбачёва. Второе место заняла Дарья Садкова, третьей стала петербурженка Агата Петрова.
Ученица Евгения Плющенко Софья Титова заняла 16-е место. Она не смогла чисто исполнить тройной аксель. И хотя вслед за ним Софья прыгнула тройной тулуп, каскад фигуристке не засчитали. Сольный аксель в короткой программе, по существующим правилам, юниорки исполнять не могут.
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Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Девушки. Короткая программа
1. Алина Горбачёва (Тверь) – 74,51.
2. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 71,46.
3. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 68,81.
4. Мария Гордеева (Москва) – 68,27.
5. Елизавета Куликова (Москва) – 67,88.
6. Любовь Рубцова (Москва) – 67,48.
7. Алиса Юрова (Липецкая область) – 67,22.
8. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург) – 66,94.
9. Вероника Жилина (Москва) – 66,94.
10. Милана Лебедева (Москва) – 66,14.
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