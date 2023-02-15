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Видео короткой программы Алины Горбачёвой, лидирующей на первенстве России

Видео короткой программы Алины Горбачёвой, лидирующей на первенстве России
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Российская фигуристка Алина Горбачёва является лидером после короткой программы на первенстве России среди девушек.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом Алины Горбачёвой.

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Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Девушки. Короткая программа

1. Алина Горбачёва (Тверь) – 74,51.
2. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 71,46.
3. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 68,81.
4. Мария Гордеева (Москва) – 68,27.
5. Елизавета Куликова (Москва) – 67,88.
6. Любовь Рубцова (Москва) – 67,48.
7. Алиса Юрова (Липецкая область) – 67,22.
8. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург) – 66,94.
9. Вероника Жилина (Москва) – 66,94.
10. Милана Лебедева (Москва) – 66,14.

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