Яна Рудковская — о пении Загитовой: каждый должен заниматься своим делом

Музыкальный продюсер, предприниматель, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о вокальном дебюте олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой.
«Видела только отрывки в интернете. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я всё-таки человек, который разбирается в шоу-бизнесе. Воздержусь от комментариев», — приводит слова Рудковской Metaratings.
На фестивале «Влюблённые в фигурное катание» Алина Зигитова дебютировала в роли певицы, спев в дуэте с Zivert.
Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» прошёл 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве. Помимо Загитовой, в нём также приняли участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова.
- 15 февраля 2023
-
20:26
-
19:28
-
19:23
-
19:18
-
19:10
-
19:09
-
19:09
-
18:52
-
18:29
-
18:27
-
18:27
-
18:15
-
18:12
-
18:02
-
17:51
-
17:43
-
17:37
-
17:23
-
17:12
-
17:10
-
16:53
-
16:47
-
16:35
-
16:32
-
16:22
-
16:08
-
15:57
-
15:12
-
14:46
-
14:32
-
13:16
-
13:02
-
12:50
-
12:43
-
12:37