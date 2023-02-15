Яна Рудковская — о пении Загитовой: каждый должен заниматься своим делом

Музыкальный продюсер, предприниматель, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о вокальном дебюте олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой.

«Видела только отрывки в интернете. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я всё-таки человек, который разбирается в шоу-бизнесе. Воздержусь от комментариев», — приводит слова Рудковской Metaratings.

На фестивале «Влюблённые в фигурное катание» Алина Зигитова дебютировала в роли певицы, спев в дуэте с Zivert.



Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» прошёл 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве. Помимо Загитовой, в нём также приняли участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова.