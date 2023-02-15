Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова планирует подать заявку на турнир шоу-программ.

«Буду подавать заявку, я очень жду это мероприятие, потому что это даст мне возможность снова окунуться в любимую атмосферу, прикоснуться к эмоциям соревнований, ведь это жизнь, с которой меня связывало очень многое. Для меня и тех фигуристов, которые также закончили спортивную карьеру, это отличная возможность выступить. Это отличная новость, что турнир шоу-программ всё-таки решили проводить. Такие соревнования у нас будут впервые, а это всегда интересно», — приводит слова Радионовой ТАСС.

Турнир шоу-программ должен пройти в марте в Москве. В соревнованиях примут участие любые фигуристы 2007 года рождения и старше.