Анна Коломенская и Артём Фролов прокомментировали неудачный прокат на первенстве России

Российские фигуристы, подопечные Дениса Самохина Анна Коломенская и Артём Фролов прокомментировали выступление с ритм-танцем на первенстве России. Партнёрша ошиблась в серии твиззлов в самом конце и получила базовый уровень, после чего расплакалась после проката.

«Что чувствуем после проката? Очень тяжело», — передаёт слова Коломенской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



«Ничего страшного, всё бывает. В прошлом году мы были на первенстве России, приезжали сюда как аутсайдеры и это было не так страшно. Ты выходишь — и что терять? А когда как фаворит выходишь, естественно, давления больше. За исключением твиззла прокат, на мой взгляд, был очень хорошим, спокойным. Я считаю, мы очень хорошо были готовы, подготовка прошла без травм, без болезней. Это просто опыт для нас, нужно выходить на лёд, понимая, что мы фавориты, и доказывать, что мы достойны этого. Прокатом довольны.



Что могу сказать Ане, чтобы привести её в чувства? Могу лишь посоветовать, это всё индивидуально. На мой взгляд, нужно просто сконцентрироваться на себе, не думать о том, какое место займёшь. Если какой-то элемент не получается, делать свою работу, выходить с холодной головой», — сказал Фролов.



«Тренер как-то поддержал после проката? Да», — сказала Коломенская.



«Сказал примерно то же самое, что и я, что всё уже произошло, ничего страшного, значит, это должно было быть. На тренировках часто такие ошибки? Нет», — отметил Фролов.