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Фигуристка из команды Авербуха рассказала о работе с Романом Костомаровым

Фигуристка из команды Авербуха рассказала о работе с Романом Костомаровым
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Российская фигуристка из команды Ильи Авербуха Александра Шинкаренко, выступающая в паре с Владиславом Михайловым, рассказала, как они выступали с Романом Костомаровым, который более месяца находится в реанимации.

«Всё случилось не на наших глазах. Мы хотели бы выразить огромные слова поддержки в такой тяжёлой для него ситуации. Все любим его, желаем всё это скорее пройти, чтобы это поскорее закончилось, переживаем.

Что касается нашей работы в шоу с ним, он прекрасно себя чувствовал, выходил на лёд, мы смеялись за кулисами, разговаривали. Всё было отлично. В какой момент всё это случилось, мы не видели, сказать какие-то слова как очевидцы не можем. Очень тяжёлая ситуация для всех, кто знает Романа лично. Хотим, чтобы он быстрее выздоровел, чтобы всё было хорошо», — передаёт слова Шинкаренко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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