Врач скорой помощи: для Костомарова делали всё возможное, организм не поддался лечению

Врач частной скорой помощи Лев Авербах высказался о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, которого госпитализировали 10 января с пневмонией.

«Что касается ошибки врачей — очень сложно судить. Думаю, что предпринимали все усилия. Просто болезнь такова, что с ней какими-то современными методами, имеющимися на вооружении современной медицины, было не справиться. Какой иммунный сбой произошёл в организме? Какая инфекция попала? Делали всё возможное наверняка на 100%, но вот организм не поддался лечению.



Никаких претензий к врачам предъявлять нельзя за отсутствием данных и незнанием, что происходит у пациента. Мы не знаем, чем он болел раньше, мы не знаем, какие у него заболевания ещё есть, какие поражения сосудов могли бы были быть. И то, что к вирусной инфекции может присоединиться бактериальная и нарушить кровообращение — это осложнения, которые могут появиться после таких заболеваний.



Есть 5% населения, которые не реагируют на «правильное» лечение, на какие-то стандарты, на протоколы. И никто не может это объяснить», — приводит слова Авербаха «Пятый канал».