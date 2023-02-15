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Шинкаренко — о тренировках: Авербух — босс, приходит, держит дисциплину

Шинкаренко — о тренировках: Авербух — босс, приходит, держит дисциплину
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Российская фигуристка Александра Шинкаренко, выступающая в паре с Владиславом Михайловым, высказалась о работе Ильи Авербуха, Елены Масленниковой и Софьи Шевченко.

«По поводу тренеров и команды — нравится работать с каждым, с каждым по-своему. На льду, мне кажется, с нами все одинаково времени проводили. Выходим на лёд — там две-три пары и вся команда тренеров. По поводу индивидуальности каждого…

Елена Станиславовна Масленникова более мягкая, сконцентрированная всегда на процессе, все чётко и по делу. Илья Изяславович (Авербух) — босс, приходит, держит дисциплину очень сильно. С Соней Шевченко здорово отрабатывать всякие маленькие детали программы вроде связок, заходы, кропотливо с ней за что-то засесть любим. Рамиль Мехдиев — хореограф, всё поправляет, смотрит орлиным взглядом, за бортиком стоит, кричит, ставит руки», — передаёт слова Шинкаренко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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