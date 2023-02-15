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Щербакова и Гончаров — о первенстве России: в пятницу мы хотим показать свой максимум

Щербакова и Гончаров — о первенстве России: в пятницу мы хотим показать свой максимум
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Российские фигуристы, подопечные Анна Щербакова и Егор Гончаров прокомментировали выступление с ритм-танцем на первенстве России.

«Всё хорошо, мы неплохо откатали», — передаёт слова Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«К сожалению, была досадная ошибка, но в пятницу мы хотим показать свой максимум. Всё равно мы хотим всегда показать максимум, быть на вершине. Этот старт ничем не отличается. Помог ли опыт участия в Российско-китайских играх? Мне кажется, он помог нам настраивать себя правильно на соревнования, собираться даже не в своей лучшей форме», — добавила Щербакова

«Пытаемся везде кататься одинаково, нет разницы. Всегда стараемся показывать максимальный результат. У нас был большой перерыв от последнего этапа Гран-при России до Первенства, появилась такая возможность, продлили форму рабочую. Плюс была огромная радость, что мы выступили за границей, перелеты, джетлаг… Полезное мероприятие было для нас», — отметил Гончаров.

«Для меня показалось, что это был как конкурс в школе. В хорошем смысле (улыбается). Пришли поиграть. С произвольного танца снялась китайская пара, был дружеский конкурс. Эти соревнования помогли нам подружиться с другими видами. Когда приезжаем на Первенство России, тяжело общаться с другими ребятами. А там у нас было три тренировочных дня, и на сборе были неделю, хорошо подружились с ребятами, поддерживаем с ними сейчас общение, болеем за них», — сказала Щербакова

«С кем больше всего общаемся? Из парников с Матвеем Янченковым, Артемом Грицаенко. И на сборах с ними веселились, которые были до Первенства. С одиночниками тоже неплохо общаемся», — сказал Гончаров.

«Хотим ли поучаствовать в турнире по шоу-программам? Мы пока ещё не видели правил, будем думать после финала. Сейчас для нас это два главных старта — Первенство и Финал Гран-при России», — сказала Щербакова.

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