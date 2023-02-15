Софья Леонтьева высказалась о сравнениях с Александрой Степановой

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин поделились мыслями о выступлении на первенстве России среди юниоров в Перми.
«Пока выступление оценить сложно. В любом случае будем разбирать его после соревнований с нашими тренерами», — передаёт слова Леонтьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
— Тренеры сказали, что всё хорошо, они довольны. Прекрасный лёд, прекрасная арена. Невероятно приятно выступать, — продолжил Горелкин.
— Почувствовали лёд, в произвольном будет уже легче и лучше. Публика очень поддерживает. Огромная благодарность от всех спортсменов, которые выступают в такое позднее время, это безумно приятно, — сказала Леонтьева.
— Люди есть, их слышно и это очень приятно. Самая главная цель — показать то, что мы умеем. Соревнуемся мы только сами с собой. Мы нарабатываем что-то и хотим это показать, — ответил Горелкин.
— Я не обращаю на это внимания. Если люди хотят, пусть сравнивают. В любом случае мы с Сашей разные, поэтому меня это никак не напрягает. То есть мне абсолютно ровно, — заявила Леонтьева.
— Саша — прекрасная девушка. Они обе потрясающие красотки, которых я обеих очень уважаю, поэтому, да, как сказала Соня, они совершенно разные люди, и даже если люди находят в этом некую схожесть, я считаю это очень приятно, — поделился мыслями Горелкин.
— Я никак на это не реагирую, — поддержала Леонтьева.
— У вас есть в группе такое, что более старшие товарищи что-то советуют?
— Максимум, что они могут посоветовать — что-то в техническом плане, в элементах или ещё что-то, — считает Горелкин.
— Во внешних образах на соревнованиях — нет, — ответила Леонтьева.
— Да, образы самостоятельно придумываем, либо с тренерами, — сказал Горелкин.
— Это для турнира по шоу-программам?
— Мы ещё не обсуждали это ни с кем. Будем рады, если нас пригласят, если сможем поучаствовать, то почему бы и нет, — заявила Леонтьева.
— Потому что очень прекрасная шоу-программа у нас есть, которую хочется показать, — подвёл итог Горелкин.
- 15 февраля 2023
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