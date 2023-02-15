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Софья Леонтьева высказалась о сравнениях с Александрой Степановой

Софья Леонтьева высказалась о сравнениях с Александрой Степановой
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Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин поделились мыслями о выступлении на первенстве России среди юниоров в Перми.

«Пока выступление оценить сложно. В любом случае будем разбирать его после соревнований с нашими тренерами», — передаёт слова Леонтьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

— Тренеры сказали, что всё хорошо, они довольны. Прекрасный лёд, прекрасная арена. Невероятно приятно выступать, — продолжил Горелкин.

— Почувствовали лёд, в произвольном будет уже легче и лучше. Публика очень поддерживает. Огромная благодарность от всех спортсменов, которые выступают в такое позднее время, это безумно приятно, — сказала Леонтьева.

— Люди есть, их слышно и это очень приятно. Самая главная цель — показать то, что мы умеем. Соревнуемся мы только сами с собой. Мы нарабатываем что-то и хотим это показать, — ответил Горелкин.

— Я не обращаю на это внимания. Если люди хотят, пусть сравнивают. В любом случае мы с Сашей разные, поэтому меня это никак не напрягает. То есть мне абсолютно ровно, — заявила Леонтьева.

— Саша — прекрасная девушка. Они обе потрясающие красотки, которых я обеих очень уважаю, поэтому, да, как сказала Соня, они совершенно разные люди, и даже если люди находят в этом некую схожесть, я считаю это очень приятно, — поделился мыслями Горелкин.

— Я никак на это не реагирую, — поддержала Леонтьева.

— У вас есть в группе такое, что более старшие товарищи что-то советуют?

— Максимум, что они могут посоветовать — что-то в техническом плане, в элементах или ещё что-то, — считает Горелкин.

— Во внешних образах на соревнованиях — нет, — ответила Леонтьева.

— Да, образы самостоятельно придумываем, либо с тренерами, — сказал Горелкин.

— Это для турнира по шоу-программам?

— Мы ещё не обсуждали это ни с кем. Будем рады, если нас пригласят, если сможем поучаствовать, то почему бы и нет, — заявила Леонтьева.

— Потому что очень прекрасная шоу-программа у нас есть, которую хочется показать, — подвёл итог Горелкин.

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