Лишившийся ног десантник обратился к Роману Костомарову

Уфимский десантник Рустам Набиев, который лишился ног в результате обрушения казармы в 2015 году, поддержал олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, госпитализированного 10 января с тяжёлой пневмонией.
«Роман, только что узнал вашу историю. Как человек, который прошёл через подобное, могу сказать, что вы должны сделать выбор: оставить всё как есть или же принять бой. Всё зависит только вас», – написал Набиев в социальных сетях.
Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения под аппаратами ИВЛ и ЭКМО у фигуриста нарушилось периферическое кровообращение, развился некроз, из-за чего сначала были ампутированы стопы, а затем проведена аналогичная операция на кистях. СМИ сообщали об ампутации обеих кистей, но позже эта информация была опровергнута. Другой источник сообщил, что фигуристу ампутировали только несколько пальцев.
- 15 февраля 2023
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