Врач, занимающийся лечением Костомарова: есть серьёзный шанс, что пациент выживет

Директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения России врач Сергей Царенко высказался о лечении фигуриста Романа Костомарова.
«К концу первых суток пребывания пациента в Коммунарке я и несколько других специалистов, занимающихся дыхательной недостаточностью, были подключены к лечению Романа Костомарова. Вся тактика лечения Костомарова, которая сейчас применяется, является единственно возможной. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам. Тактика лечения оптимальная, но она, как и любая другая, имеет свою цену. Есть явная положительная динамика с точки зрения купирования дыхательной и почечной недостаточности. Не все угрозы ещё сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет.
Было несколько консилиумов, я принимал участие в шести, ежедневно, ситуация была критическая. На консилиумах вырабатывается коллегиальная тактика и было полное понимание тяжести состояния пациента, причин, которые к этому привели.
И неважно, вызвана ли она ковидом или гриппом, как в данном случае, а также любыми другими возможными причинами. На каком-то этапе, если к пациенту не применить искусственную вентиляцию легких, то он умрёт, когда иные способы подачи кислорода не срабатывают. ИВЛ — это протез, который нужен, чтобы больной продержался, пока основной процесс в лёгких не будет иметь обратное развитие, например, как при ковиде, не будут использованы иммуносупрессивные препараты, моноклональные антитела, до этого момента проводится искусственная вентиляция лёгких», — приводит слова Царенко ТАСС.
- 15 февраля 2023
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