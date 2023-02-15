Евгения Медведева: нарушаю свой спортивный режим и очень этому радуюсь
Поделиться
23-летняя двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, часто ли она нарушает спортивный режим.
«Сейчас я постоянно нарушаю свой спортивный режим и очень этому радуюсь. Мне очень нравится ложиться в три часа ночи, просыпаться в час дня», — цитирует Евгению Медведеву телеграм-канал Ляйсан Утяшевой.
После Олимпийских Игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
22:58
-
22:11
-
21:16
-
21:11
-
21:02
-
20:47
-
20:26
-
19:28
-
19:23
-
19:18
-
19:10
-
19:09
-
19:09
-
18:52
-
18:29
-
18:27
-
18:27
-
18:15
-
18:12
-
18:02
-
17:51
-
17:43
-
17:37
-
17:23
-
17:12
-
17:10
-
16:53
-
16:47
-
16:35
-
16:32
-
16:22
-
16:08
-
15:57
-
15:12
-
14:46
Партнерский контент