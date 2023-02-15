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Евгения Медведева: нарушаю свой спортивный режим и очень этому радуюсь

Евгения Медведева: нарушаю свой спортивный режим и очень этому радуюсь
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23-летняя двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, часто ли она нарушает спортивный режим.

«Сейчас я постоянно нарушаю свой спортивный режим и очень этому радуюсь. Мне очень нравится ложиться в три часа ночи, просыпаться в час дня», — цитирует Евгению Медведеву телеграм-канал Ляйсан Утяшевой.

После Олимпийских Игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

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