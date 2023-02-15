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Евгения Медведева рассказала о главной психологической проблеме спортсменов

Евгения Медведева рассказала о главной психологической проблеме спортсменов
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23-летняя двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о главной психологической проблеме спортсменов.

«Какая главная психологическая проблема есть у большинства спортсменов? Это, наверное, боязнь соревнований. Есть даже такой термин «минус старт», когда на тренировках ты всё делаешь идеально, а на самом соревновании боишься, выходишь на лёд и в итоге лажаешь. Но это у большинства спортсменов бывает и каждый борется с этим по-своему», — цитирует Евгению Медведеву телеграм-канал Ляйсан Утяшевой.

После Олимпийских Игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.

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