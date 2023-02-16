Оксана Домнина: муж заново родился, и то, что он сейчас с нами, — чудо и заслуга врачей

Чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Оксана Домнина рассказала, как прогрессировала болезнь Романа Костомарова, отметив, что для фигуристов нормально выступать с температурой.



«Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура, — пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала, для фигуристов это рядовая ситуация.

О последствиях, которые могут быть, мы всё знали и понимали с самого начала. Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжёлое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами, — это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас», — приводят слова Оксаны Домниной «Аргументы и факты».