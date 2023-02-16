Главврач «Коммунарки»: последние несколько суток Роман Костомаров дышит самостоятельно

Главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко рассказал о состоянии фигуриста Романа Костомарова, который больше месяца находится в реанимации.
Ранее источники сообщали, что состояние Костомарова оценивается как крайне нестабильное, отмечая, что фигурист не может сам дышать.
«Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжёлая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с лёгкими, с работой сердца. При такой тяжёлой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаём, что ситуация может меняться», — приводят слова Проценко «Аргументы и факты».
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