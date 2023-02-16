«Этим стартом недоволен». Сарновский — о выступлении на первенстве России среди юниоров

Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский прокомментировал своё выступление на первенстве России среди юниоров.

«Что означает жест после окончания проката? Это из-за того, что я сделал аксель-тулуп, а потом лутц-тулуп, а это был повтор. Был запланирован аксель с тройным тулупом, а лутц — с двойным.



По поводу проката: успеваю ли контролировать такие моменты? Да, сегодня я сам запутался. Насколько мне нравится эта программа и планирую ли сохранять её? Уже не буду её сохранять, поскольку катаю второй год. На следующий год будут другие программы. Пока мы ещё не выбирали музыку на следующий сезон.



Что касается планов на окончание сезона, буду в финале Гран-при. Что сказал Евгений Викторович? Он мне сказал: «Зачем тройной тулуп сделал?», я ответил: «На автомате». Какие впечатления от турнира? Сегодня уже улетаем. Этим стартом я недоволен», — передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.