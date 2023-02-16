Н. Сарновский — об участии в шоу-турнире: я — за! Есть желание посоревноваться с Плющенко

Российский фигурист Никита Сарновский прокомментировал выступление на первенстве России среди юниоров, а также ответил на вопрос о возможном участии в шоу-турнире.

«Было тяжело. Как я вчера и сказал, постарался сделать то, что должен был. Нарабатывать нужно дыхалку. Больше чтобы была выносливость, и буду усложнять контент в любом случае. Потому что как сейчас катал — выигрывать будет намного тяжелее.



С Евгением Викторовичем [Плющенко] обсуждали прокат. Что на финале, с каким контентом катать. Буду усложнять, но смотря по здоровью.



Выступление брата? Не смотрел, в это время разминался и настраивал себя на прокат. Мы об этом вообще не общаемся. У него экзамены в этом году, у меня экзамены. Почти всё свободное время сейчас готовимся.



Участие в шоу-турнире? Не знаю. С Евгением Викторовичем не обсуждали, будем обсуждать после стартов, а во время соревнований — нет. Желание посоревноваться с учителем? Желание, конечно, есть, но он тренер, двукратный олимпийский чемпион. Если попаду туда, буду рад. Я — за!» — передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.