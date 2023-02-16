Николай Угожаев — о выступлении на первенстве России: не всё получилось, что планировал

Российский фигурист Николай Угожаев оценил своё выступление на первенстве России среди юниоров.
«Вчерашний прокат – на четвёрочку, сегодняшний — на троечку, не всё получилось, что планировал. Но так, в целом, в шестёрку попал, в сборную попал. Цель была попасть в сборную России. Конечно, хотелось бы попасть в тройку, но попроще был контент, чем у остальных ребят.
На тренировке сегодня решил, что два тулупа – это слишком рискованно, в итоге упал с более простого прыжка. Надо было рисковать. Но уже ничего не поменяешь.
Программы на следующий сезон? Пока нет задумок. После финала в Санкт-Петербурге уже начнём выбирать музыку. Пока вообще нет предположений, что буду катать.
То, что финал пройдёт в Санкт-Петербурге, – мне лично не нравится Сочи, а в Санкт-Петербурге хорошая арена, домашняя атмосфера, так что должно быть лучше, чем в Сочи. И с точки зрения билетов более выгоден Санкт-Петербург, чем Сочи. Наличие призового фонда не влияет, старт есть старт, важно показать, что ты умеешь, и тогда будет результат. А призовые — маленькая часть того стимула, который есть.
Турнир по шоу-программам? Не планирую участвовать. Скорее всего, не пригласят, ну и с точки зрения оригинальности программ я далеко не на первом месте, поэтому шансов ноль. Если дальше такие соревнования будут — я бы принял участие, это интересный опыт, без привязки к прыжкам показать, что умеешь в плане хореографии и владения коньком», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 16 февраля 2023
-
14:49
-
14:09
-
13:59
-
13:51
-
13:49
-
13:14
-
11:13
-
11:03
-
09:45
-
09:37
-
09:32
- 15 февраля 2023
-
22:58
-
22:11
-
21:16
-
21:11
-
21:02
-
20:47
-
20:26
-
19:28
-
19:23
-
19:18
-
19:10
-
19:09
-
19:09
-
18:52
-
18:29
-
18:27
-
18:27
-
18:15
-
18:12
-
18:02
-
17:51
-
17:43
-
17:37
-
17:23