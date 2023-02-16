Николай Угожаев — о выступлении на первенстве России: не всё получилось, что планировал

Российский фигурист Николай Угожаев оценил своё выступление на первенстве России среди юниоров.

«Вчерашний прокат – на четвёрочку, сегодняшний — на троечку, не всё получилось, что планировал. Но так, в целом, в шестёрку попал, в сборную попал. Цель была попасть в сборную России. Конечно, хотелось бы попасть в тройку, но попроще был контент, чем у остальных ребят.



На тренировке сегодня решил, что два тулупа – это слишком рискованно, в итоге упал с более простого прыжка. Надо было рисковать. Но уже ничего не поменяешь.



Программы на следующий сезон? Пока нет задумок. После финала в Санкт-Петербурге уже начнём выбирать музыку. Пока вообще нет предположений, что буду катать.



То, что финал пройдёт в Санкт-Петербурге, – мне лично не нравится Сочи, а в Санкт-Петербурге хорошая арена, домашняя атмосфера, так что должно быть лучше, чем в Сочи. И с точки зрения билетов более выгоден Санкт-Петербург, чем Сочи. Наличие призового фонда не влияет, старт есть старт, важно показать, что ты умеешь, и тогда будет результат. А призовые — маленькая часть того стимула, который есть.



Турнир по шоу-программам? Не планирую участвовать. Скорее всего, не пригласят, ну и с точки зрения оригинальности программ я далеко не на первом месте, поэтому шансов ноль. Если дальше такие соревнования будут — я бы принял участие, это интересный опыт, без привязки к прыжкам показать, что умеешь в плане хореографии и владения коньком», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.