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Ученик Тутберидзе одержал победу на первенстве России среди юниоров

Ученик Тутберидзе одержал победу на первенстве России среди юниоров
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На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров завершились выступления с произвольной программой в соревнованиях юношей. Лучший результат показал ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов. Второе место занял Лев Лазарев из ЦСКА, третьим стал Григорий Фёдоров.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Юноши. Произвольная программа

1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.
2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.
3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.
4. Николай Сарновский (Москва) – 159,64.
5. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 158,47.
6. Никита Угожаев (Москва) – 153,15.
7. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 150,72.
8. Николай Логинов (Санкт-Петербург) –149,09.
9. Андрей Кутовой (Санкт-Петербург) – 146,58.
10. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург) –144,94.

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