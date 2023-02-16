Ученик Тутберидзе сделал четверные тулуп и сальхов в ПП на первенстве России среди юниоров

Юноши представили свои произвольные программы на первенстве России среди юниоров, которое проходит в Перми.
Победителем соревнования стал Арсений Федотов. Ученик Этери Тутберидзе сделал четверной тулуп, каскад четверной сальхов — тройной тулуп и упал во время исполнения сольного четверного тулупа. Во второй части программы Федотов исполнил каскад тройной аксель — тройной сальхов через ойлер и секвенцию тройной аксель — двойной аксель.
Занявший второе место фигурист Лев Лазарев сделал два четверных лутца — сольно и в секвенции с двумя двойными акселями. Воспитанник ЦСКА также исполнил тройной аксель и упал с четверного тулупа. Григорий Фёдоров, ставший бронзовым призёром соревнования, сделал четверной лутц, однако упал с четверного тулупа. Фигурист исполнил два тройных акселя во второй половине своей программы. В сольном был зафиксирован недокрут, ещё один аксель был исполнен в каскаде с двойным сальховом.
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