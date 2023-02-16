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Федотов — о победе на первенстве России: доволен результатом, но недоволен прокатом

Федотов — о победе на первенстве России: доволен результатом, но недоволен прокатом
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Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов прокомментировал победу на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.

«Я доволен результатом, но недоволен своим прокатом. Не всё получилось, можно было откатать лучше. Но выиграл. Доволен прокатом короткой — там всё получилось. В произвольной я упал, в следующий раз постараюсь лучше.

Падением недоволен, но и другие элементы, которые я сделал, можно было сделать лучше. Я второй раз пошёл на такой контент — первый был на Кубке Москвы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Юноши. Произвольная программа

1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.
2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.
3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.

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