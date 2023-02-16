Арсений Федотов прокомментировал видео, на котором он после проката выругался матом

Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов высказался о том, что после четвёртого этапа юниорского Гран-при России распространилось видео, где он эмоционально отреагировал на свой прокат, используя нецензурную лексику.

«Как отношусь к этому эпизоду? Ошибся, сам виноват. Надо было сдержать эмоции при себе. Я очень эмоциональный человек по жизни (смеётся). Что вызывает больше эмоций? Всегда по-разному», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Арсений Федотов сегодня, 16 февраля, выиграл первенство России среди юниоров.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь

Юноши. Произвольная программа



1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.

2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.

3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.