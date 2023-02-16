Артемьева и Брюханов — о КП на первенстве России: были помарочки, но в целом довольны

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов прокомментировали своё выступление с короткой программой на первенстве России среди юниоров.
«Прокат получился почти такой же, как мы катали на тренировках перед первенством. Были небольшие помарочки, но в целом довольны», — передаёт слова Брюханова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
«Публика сильно поддерживала», — добавила Артемьева.
«Мы из Перми и сейчас выступаем дома? Я бы не сказал, что это прямо наш дом, мы всё-таки тренируемся на другом катке, не в «Молоте». Мы очень много времени проводим не только в Перми», — сказал Брюханов.
«Для нас это просто обычный старт. Но задача обязательно выиграть всегда стоит перед каждым соревнованием», — отметила Артемьева.
«Чемпионат России? Было тяжело, хотя подготовлены мы были хорошо. Видимо, из-за того, что мы немного катаемся вместе. У меня это был вообще первый чемпионат России в моей карьере, плюс ещё можно много всего перечислить, но всё равно знаем, над чем работать теперь», — сказал Брюханов.
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