Артемьева и Брюханов — о КП на первенстве России: были помарочки, но в целом довольны

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов прокомментировали своё выступление с короткой программой на первенстве России среди юниоров.

«Прокат получился почти такой же, как мы катали на тренировках перед первенством. Были небольшие помарочки, но в целом довольны», — передаёт слова Брюханова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



«Публика сильно поддерживала», — добавила Артемьева.



«Мы из Перми и сейчас выступаем дома? Я бы не сказал, что это прямо наш дом, мы всё-таки тренируемся на другом катке, не в «Молоте». Мы очень много времени проводим не только в Перми», — сказал Брюханов.



«Для нас это просто обычный старт. Но задача обязательно выиграть всегда стоит перед каждым соревнованием», — отметила Артемьева.



«Чемпионат России? Было тяжело, хотя подготовлены мы были хорошо. Видимо, из-за того, что мы немного катаемся вместе. У меня это был вообще первый чемпионат России в моей карьере, плюс ещё можно много всего перечислить, но всё равно знаем, над чем работать теперь», — сказал Брюханов.