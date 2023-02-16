Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: произвольная программа Арсения Федотова, который стал победителем первенства России

Видео: произвольная программа Арсения Федотова, который стал победителем первенства России
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист, ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов выиграл первенство России по фигурному катанию среди юниоров, набрав 179,61 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео произвольной программы Арсения Федотова.

Смотрите первенство России по фигурному катанию в Okko

Федотов выполнил четверной тулуп, каскад четверной сальхов — тройной тулуп и упал во время исполнения сольного четверного тулупа. Во второй части программы Федотов исполнил каскад тройной аксель — тройной сальхов через ойлер и секвенцию тройной аксель — двойной аксель.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Юноши. Произвольная программа

1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.
2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.
3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.
4. Николай Сарновский (Москва) – 159,64.
5. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 158,47.

13 квадов и 4 трикселя в заявках! Жаркая произвольная юниорок на первенстве России онлайн 13 квадов и 4 трикселя в заявках! Жаркая произвольная юниорок на первенстве России онлайн
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023