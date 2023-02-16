Видео: произвольная программа Арсения Федотова, который стал победителем первенства России

Российский фигурист, ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов выиграл первенство России по фигурному катанию среди юниоров, набрав 179,61 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео произвольной программы Арсения Федотова.

Смотрите первенство России по фигурному катанию в Okko

Федотов выполнил четверной тулуп, каскад четверной сальхов — тройной тулуп и упал во время исполнения сольного четверного тулупа. Во второй части программы Федотов исполнил каскад тройной аксель — тройной сальхов через ойлер и секвенцию тройной аксель — двойной аксель.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь

Юноши. Произвольная программа



1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.

2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.

3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.

4. Николай Сарновский (Москва) – 159,64.

5. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 158,47.