Чикмарёва и Янченков — лидеры в парном катании на первенстве России среди юниоров

На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров завершилась короткая программа спортивных пар.

Лучший результат показали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, получившие за свой прокат 78,41 балла. Второе место занимают Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (72,57). На третьей позиции перед произвольной программой находятся Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (72,05). Все пары из тройки лидеров представляют Пермский край. Всего в юниорском турнире принимают участие 10 пар.



Фигурное катание. Первенство России среди юниоров

Спортивные пары. Короткая программа



1. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – 78,41 балла.

2. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов – 72,57.

3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко – 72,05.