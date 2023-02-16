Чикмарёва и Янченков — лидеры в парном катании на первенстве России среди юниоров
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На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров завершилась короткая программа спортивных пар.
Лучший результат показали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, получившие за свой прокат 78,41 балла. Второе место занимают Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (72,57). На третьей позиции перед произвольной программой находятся Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (72,05). Все пары из тройки лидеров представляют Пермский край. Всего в юниорском турнире принимают участие 10 пар.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров
Спортивные пары. Короткая программа
1. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – 78,41 балла.
2. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов – 72,57.
3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко – 72,05.
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