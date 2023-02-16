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Фигурист Лазарев: четверные подкруты и выбросы – это очень страшно. Особенно выбросы

Фигурист Лазарев: четверные подкруты и выбросы – это очень страшно. Особенно выбросы
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Российский фигурист, серебряный призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров Лев Лазарев признался, что не думал над тем, чтобы перейти в парное катание.

«Сейчас в парном катании у нас очень сильные фигуристы, я знаю, что они пробуют четверные подкруты и четверные выбросы. Мне кажется, это очень страшно. Особенно выброс.

Не думал ли над тем, чтобы попробовать в другом виде? Всегда хотел быть одиночником? Не думал над тем, чтобы идти в пары», — сказла Лазарев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Юноши. Произвольная программа

1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.
2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.
3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.

Читайте полное интервью с Львом Лазаревым.

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