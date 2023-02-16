Фигурист Лазарев: четверные подкруты и выбросы – это очень страшно. Особенно выбросы

Российский фигурист, серебряный призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров Лев Лазарев признался, что не думал над тем, чтобы перейти в парное катание.
«Сейчас в парном катании у нас очень сильные фигуристы, я знаю, что они пробуют четверные подкруты и четверные выбросы. Мне кажется, это очень страшно. Особенно выброс.
Не думал ли над тем, чтобы попробовать в другом виде? Всегда хотел быть одиночником? Не думал над тем, чтобы идти в пары», — сказла Лазарев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Юноши. Произвольная программа
1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.
2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.
3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.
Читайте полное интервью с Львом Лазаревым.
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