Фигурист Лазарев: четверные подкруты и выбросы – это очень страшно. Особенно выбросы

Российский фигурист, серебряный призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров Лев Лазарев признался, что не думал над тем, чтобы перейти в парное катание.

«Сейчас в парном катании у нас очень сильные фигуристы, я знаю, что они пробуют четверные подкруты и четверные выбросы. Мне кажется, это очень страшно. Особенно выброс.



Не думал ли над тем, чтобы попробовать в другом виде? Всегда хотел быть одиночником? Не думал над тем, чтобы идти в пары», — сказла Лазарев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь

Юноши. Произвольная программа



1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.

2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.

3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.

Читайте полное интервью с Львом Лазаревым.