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13-летний Лев Лазарев: пятерные на льду — это очень опасно пока что

13-летний Лев Лазарев: пятерные на льду — это очень опасно пока что
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Российский фигурист, серебряный призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров Лев Лазарев признался, что пока не пробовал исполнять пятерные прыжки на льду.

«На льду пока что пятерные прыжки не пробовал, на удочке тоже. Это, конечно, очень опасно пока что. Чтобы попробовать на льду, нужно сначала стабилизировать четверной, потом сделать, чтобы он стал выше, чтобы можно было ещё один оборот добавить. Потом попробовать на удочке и только потом – на льду. На полу – то, что было выложено, это самое близкое, самые удачные попытки», — сказал Лазарев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Юноши. Произвольная программа

1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.
2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.
3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.

Читайте полное интервью с Львом Лазаревым на «Чемпионате»:

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