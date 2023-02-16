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Видео произвольной программы серебряного призёра Льва Лазарева на первенстве России

Видео произвольной программы серебряного призёра Льва Лазарева на первенстве России
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Российский фигурист Лев Лазарев с 177,81 баллом стал серебряным призёром первенство России по фигурному катанию среди юниоров.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео произвольной программы Льва Лазарева.

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Лазарев сделал два четверных лутца — сольно и в секвенции с двумя двойными акселями. Воспитанник ЦСКА также исполнил тройной аксель и упал с четверного тулупа.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Юноши. Произвольная программа

1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.
2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.
3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.
4. Николай Сарновский (Москва) – 159,64.
5. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 158,47.

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