Видео произвольной программы серебряного призёра Льва Лазарева на первенстве России

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Российский фигурист Лев Лазарев с 177,81 баллом стал серебряным призёром первенство России по фигурному катанию среди юниоров.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео произвольной программы Льва Лазарева.

Смотрите первенство России по фигурному катанию в Okko

Лазарев сделал два четверных лутца — сольно и в секвенции с двумя двойными акселями. Воспитанник ЦСКА также исполнил тройной аксель и упал с четверного тулупа.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь

Юноши. Произвольная программа



1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.

2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.

3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.

4. Николай Сарновский (Москва) – 159,64.

5. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 158,47.