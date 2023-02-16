Чикмарёва и Янченков прокомментировали лидерство после КП на первенстве России

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков высказались о своём лидерстве после короткой программы на первенстве России среди юниоров.

«Прокат был замечательный, эмоции зашкаливали. Публика наша, всё своё. Всё прошло как по маслу. Очень понравилось выступать. Почти добрались до 80 баллов? Будем максимально стараться, трудиться, чтобы получить эти 80 баллов», — передаёт слова Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Что сказали тренеры? Похвалили, ничего такого, разбор будет потом. Насколько сложно было провести сезон и в юниорах, и во взрослых? Это интересный опыт. Под конец года уже все устали, тяжело стало. Но мы восстановились, был перерыв полтора-два месяца. Отдохнули и съездили на сбор в Новогорск, который очень помог», — отметила Чикмарёва.

«Если бы первенство было не в Перми, всё равно участвовали бы? Мы сейчас представляем юниорскую сборную, мы не могли пропустить этот турнир. Были обязаны выступать тут», — добавил Янченков.

«Какую цель поставили на турнир? Она всегда одна: катать чисто. А дальше — решение судей. Подросла ли я с началом сезона? Мне кажется, тренеры следят за моим ростом больше, чем за весом (улыбается). Я часто меряю рост, с нового года не выросла», — рассказала Чикмарёва.

«Были ли предложения из других городов о переходах? Не было ни предложений, ни мыслей переехать. Нас всё устраивает, мы хотим как можно дольше кататься в Перми. Пока нас ничто отсюда не гонит. Можно ли в Перми дорасти до уровня чемпионов России? У нас условия не хуже, чем в Москве или в Питере. Всё есть — лёд, хореография, ОФП, массаж есть», — сказал Янченков.