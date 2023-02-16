Фигурист Лазарев, прыгнувший два четверных лутца: хотелось бы усложнить контент

Российский фигурист Лев Лазарев, прыгнувший два четверных лутца на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, признался, что ему хотелось бы усложнить контент.
«Собираюсь ли усложнять контент к финалу Гран-при России? Если честно, я пока не знаю. Хотелось бы? Хотелось.
Реально ли за такой небольшой промежуток времени добавить усложнение? Это реально, но, во-первых, мне стабильно нужно катать этот контент. Пока что чистых прокатов было немного, и хотелось бы, конечно, чтобы часто всё получалось. А лучше — всегда (улыбается)» — сказла Лазарев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Юноши. Произвольная программа
1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.
2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.
3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.
Читайте полное интервью с Львом Лазаревым.
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