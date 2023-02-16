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Фигурист Лазарев, прыгнувший два четверных лутца: хотелось бы усложнить контент

Фигурист Лазарев, прыгнувший два четверных лутца: хотелось бы усложнить контент
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Российский фигурист Лев Лазарев, прыгнувший два четверных лутца на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, признался, что ему хотелось бы усложнить контент.

«Собираюсь ли усложнять контент к финалу Гран-при России? Если честно, я пока не знаю. Хотелось бы? Хотелось.

Реально ли за такой небольшой промежуток времени добавить усложнение? Это реально, но, во-первых, мне стабильно нужно катать этот контент. Пока что чистых прокатов было немного, и хотелось бы, конечно, чтобы часто всё получалось. А лучше — всегда (улыбается)» — сказла Лазарев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Юноши. Произвольная программа

1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.
2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.
3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.

Читайте полное интервью с Львом Лазаревым.

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