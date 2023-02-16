Вице-чемпион России среди юниоров: не думаю, что меня кто-то позовёт на шоу
Поделиться
Российский фигурист, серебряный призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров Лев Лазарев признался, что был бы не против поучаствовать в ледовом шоу.
«Если меня кто-то позовёт, конечно, я не откажусь. Но не думаю, что меня кто-то позовёт (улыбается)», — сказал Лазарев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Юноши. Произвольная программа
1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.
2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.
3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.
Первенство России среди юниоров по фигурному катанию 2023 года проходит с 15 по 17 февраля в УДС «Молот» в Перми.
Читайте полное интервью с Львом Лазаревым на «Чемпионате»:
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
17:46
-
17:33
-
17:09
-
16:59
-
16:41
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:22
-
16:19
-
16:13
-
16:05
-
15:58
-
15:46
-
15:25
-
15:19
-
15:17
-
15:13
-
15:08
-
15:02
-
14:49
-
14:09
-
13:59
-
13:51
-
13:49
-
13:14
-
11:13
-
11:03
-
09:45
-
09:37
-
09:32
- 15 февраля 2023
-
22:58
-
22:11
-
21:16
-
21:11
Партнерский контент