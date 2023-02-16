Вице-чемпион России среди юниоров: не думаю, что меня кто-то позовёт на шоу

Российский фигурист, серебряный призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров Лев Лазарев признался, что был бы не против поучаствовать в ледовом шоу.

«Если меня кто-то позовёт, конечно, я не откажусь. Но не думаю, что меня кто-то позовёт (улыбается)», — сказал Лазарев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь

Юноши. Произвольная программа



1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.

2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.

3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.

Первенство России среди юниоров по фигурному катанию 2023 года проходит с 15 по 17 февраля в УДС «Молот» в Перми.

Читайте полное интервью с Львом Лазаревым на «Чемпионате»: