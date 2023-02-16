Вероника Жилина рассказала, что улучшила бы в своей произвольной программе

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина подвела итог своего выступления на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.

Жилина не слишком удачно выступила в короткой программе, показав только девятый результат. В произвольной под танго Roxanne Вероника исполнила два четверных тулупа и тройной аксель и занимает промежуточное первое место перед выступлением фигуристок сильнейшей разминки.

«Я довольна своим прокатом. Хотела бы улучшить компоненты, набирать скорость на все прыжки. Компоненты в плане скорости катания или эмоций? И то, и то. Можно ли совместить сложный контент с компонентами? Нужно просто больше накатывать программы на тренировках. Сколько накатываем программы на тренировках? Секрет.

Как работали над образом в произвольной программе, музыку для которой многие считают слишком взрослой? Я очень давно хотела эту музыку. Хочу улучшить свою программу в плане эмоций, чтобы передать это зрителям. Как изменился настрой на прокаты по сравнению с прошлым сезоном? У меня ультра-си прыжки стали постабильнее, стала не так волноваться перед стартом. Стало ли больше сил на прыжки? Думаю, это с возрастом. Я повзрослела, и у меня стало больше сил.



Со мной работает мама, и очень много Евгений Викторович работает со мной. Я очень благодарна им за это. Сложно ли разделять маму и тренера? Не знаю (улыбается). Дома мы вообще не вспоминаем о тренировках, если что-то надо подсказать, то только во время тренировочного процесса. Мама — строгий тренер? Нет, не сказала бы. Строже ли Евгений Викторович? Одинаково (улыбается)», — передаёт слова Жилиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.