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Фигуристка Алина Горбачёва выиграла первенство России среди юниоров

Фигуристка Алина Горбачёва выиграла первенство России среди юниоров
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На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров завершились соревнованиях девушек. Лучший результат показала Алина Горбачёва, представляющая Тверскую область. Вероника Жилина выиграла произвольную программу и сумела подняться с 9-го места по итогам короткой программы на второе итоговое. Бронзовым призёром стала Мария Гордеева.

Напомним, на чемпионате России — 2023 среди взрослых Горбачёва была девятой.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Девушки

1. Алина Горбачёва (Тверь) – 224,41.
2. Вероника Жилина (Москва) – 218,79.
3. Мария Гордеева (Москва) – 213,02.
4. Софья Титова (Москва) – 200,73
5. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург) – 195,56.
6. Любовь Рубцова (Москва) – 195,50.
7. Елизавета Куликова (Москва) – 195,34.
8. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 194,55.
9. Милана Лебедева (Москва) – 194,05.
10. Елизавета Лабутина (Свердловская область) — 194,04.

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