Фигуристка Алина Горбачёва выиграла первенство России среди юниоров

На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров завершились соревнованиях девушек. Лучший результат показала Алина Горбачёва, представляющая Тверскую область. Вероника Жилина выиграла произвольную программу и сумела подняться с 9-го места по итогам короткой программы на второе итоговое. Бронзовым призёром стала Мария Гордеева.
Напомним, на чемпионате России — 2023 среди взрослых Горбачёва была девятой.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Девушки
1. Алина Горбачёва (Тверь) – 224,41.
2. Вероника Жилина (Москва) – 218,79.
3. Мария Гордеева (Москва) – 213,02.
4. Софья Титова (Москва) – 200,73
5. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург) – 195,56.
6. Любовь Рубцова (Москва) – 195,50.
7. Елизавета Куликова (Москва) – 195,34.
8. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 194,55.
9. Милана Лебедева (Москва) – 194,05.
10. Елизавета Лабутина (Свердловская область) — 194,04.
- 16 февраля 2023
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