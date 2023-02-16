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Ученица Тутберидзе фигуристка Садкова: это непозволительно — делать «бабочки»

Ученица Тутберидзе фигуристка Садкова: это непозволительно — делать «бабочки»
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Ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова подвела итог своего выступления на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.

Садкова была второй после короткой программы, но не справилась с произвольной, показав только 14-й результат. По итога первенства страны Дарья – восьмая.

«Короткую программу откатала хорошо, в произвольной были косяки очень значимые, которые сказались сильно на оценках. Что пошло не так с лутцами? Поторопилась на обоих прыжках. Почему четверной тулуп был в заявке? Сегодня с Сергеем Викторовичем на тренировке решили, что откатаю с тройным. Надеюсь, что на следующих соревнованиях смогу и тулуп показать. Получается ли на тренировках? Получается. Волновалась сегодня? Не сильно. Наверное, технические ошибки, за которыми нужно следить всегда. Не получилось реализовать потенциал? Могу сказать, да. Хотелось ещё тулуп показать, но решили с тройными. Часто ли случаются «бабочки» на тренировках? Нет, не часто. Это непозволительно — делать «бабочки». Планы? Готовиться, тренироваться намного усерднее, в 10 раз», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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