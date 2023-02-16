Фигуристка Гордеева объяснила, почему отказалась от третьего четверного прыжка в программе

Бронзовый призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров Мария Гордеева подвела итог своего выступления.
Гордеева стала четвёртой в короткой программе и заняла третье место в произвольной.
«Сегодня я собой довольна, пока не видела распечаток, но я найду, над чем ещё можно поработать. Над уверенностью, в том числе. Сегодня и вчера считаю, что со своей задачей справилась. Лучший прокат? В этом сезоне, думаю, да. В прошлом сезоне я катала с тремя четверными, поэтому, думаю, как раз есть к чему стремиться. Почему решили вернуться к двум четверным? Ради чистых прокатов, уверенности, чтобы я точно знала, что я уверена в своём контенте. Чтобы не идти на риск, а отвечать за то, что я делаю.
Почему случались ошибки по сезону? Думаю, что я сразу ринулась делать и два, и три четверных в этом сезоне, а нужно было начинать постепенно. Сейчас нарабатываю стабильность, думаю, дальше, будет больше», — передаёт слова Гордеевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 16 февраля 2023
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