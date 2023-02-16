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Евгений Плющенко раскритиковал российское судейство, пригрозив «переходом в другие страны»

Евгений Плющенко раскритиковал российское судейство, пригрозив «переходом в другие страны»
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко резко высказался о судействе на внутрироссийских соревнованиях.

В частности, Плющенко не удовлетворила работа судей на юниорском Первенстве России, где его воспитанницы Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвёртое места соответственно. Титова после проката произвольной программы не смогла скрыть недоумения по поводу своих оценок. «В прошлом сезоне я набирала на шесть баллов больше только с одним тройным акселем», — заявила Софья.

«Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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