Впервые с 2014 года чемпионат России среди юниоров выиграла не ученица Тутберидзе

Впервые с 2014 года победительницей первенства России среди юниоров по фигурному катанию стала спортсменка, тренирующаяся не в группе Этери Тутберидзе. Череду побед фигуристок «Хрустального» начала в сезоне-2013/2014 Серафима Саханович. Затем побеждали Евгения Медведева, Полина Цурская, Алина Загитова, дважды Александра Трусова, Камила Валиева и дважды Софья Акатьева.

Чемпионкой России среди юниоров 2023 года стала представляющая Тверскую область Алина Горбачёва, которая тренируется под руководством Софьи Федченко. В сезоне-2022/2023 Алина выступала на взрослых этапах Гран-при России, стала третьей в Перми и четвёртой в Москве. На взрослом чемпионате России – 2023 Горбачёва заняла девятое место.