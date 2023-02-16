Плющенко оценил выступление Титовой и Жилиной на ЧР среди юниоров

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко оценил выступление учениц своей академии, Вероники Жилиной и Софьи Титовой, на первенстве России среди юниоров в Перми.
Обе фигуристки неудачно выступили в короткой программе, но Жилина, выиграв произвольную, сумела подняться на итоговое второе место. Титова стала четвёртой.
«Если мы берём девочек Нику Жилину и Софью Титову, то у нас не очень удачно получилась короткая программа. Хотя девочки были и есть в очень хорошей форме, подготовились изумительно. Но вот это волнение, желание победить и сделать всё превалировало. Но ничего. Сегодня была произвольная программа. Что касается Сони — три ультра-си, во второй половине четверной в каскаде, два тройных акселя, всё остальное. На мой взгляд, на 93-95 процентов получилось. Что касается Ники — четыре ультра-си, а во второй половине блестящий тулуп. Девочка растёт, идёт вперёд, становится стабильнее. Видно, что взрослеет по катанию, по эмоции — всё это есть. 95 процентов возьмём, нормально», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 16 февраля 2023
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