Евгений Плющенко назвал сумму, за которую готов выступить на турнире шоу-программ

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко ответил на вопрос, стоит ли ждать его на турнире шоу-программ, который пройдёт 18 марта.

«Меня? А мне же никто не предлагал. Самому надо подавать заявки? Я буду подавать? Оно мне нахрен надо? Я же давным-давно озвучил цифру федерации. Они ко мне вышли, спросили: «Будешь кататься?». Я сказал: «Пожалуйста. Есть цифра, я могу откататься».

Какая цифра? 10 миллионов я озвучил. Говорите, победителю пять дают? Вы хотите сравнить победителей и меня? Все ребята хорошие, но пусть с моё покатаются, добьются результатов, которые были (у меня), встанут на ножки вот так вот (показывает твёрдую стойку) уверенно. И потом будем говорить», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.