Евгений Плющенко: Никита Сарновский меня порадовал, остальные не в форме

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко оценил выступление учеников своей академии на первенстве России среди юниоров в Перми.
Лучший результат показал Никита Сарновский, ставший четвёртым. Его брат Кирилл занял 13-е место, а Максим Автушенко стал 14-м.
«Никита Сарновский меня порадовал. Он сделал пять ультра-си: два акселя, два тулупа, один четверной сальхов. Добавим скольжение, добавим катание. У Никитки были проблемы со спиной, он их преодолел и сделал. По остальным ребятам — они не в форме. Есть моменты, травмы, но не в форме. Не стал я их снимать, решил, что пускай поработают, покатаются, увидят настоящие позиции, где они должны быть. Посмотрели, все эти моменты проговорили сегодня», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 16 февраля 2023
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