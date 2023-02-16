Плющенко — о переходе учеников в другие страны: предложений много, мы от них отказывались

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал, что даже в случае смены гражданства из-за несправедливого судейства на национальных соревнованиях воспитанники его академии останутся под его руководством.
«Не боюсь ли, что лучших спортсменов переманят другие группы? Нет. У меня спортсмены мои как были преданные, так и остались.
Согласны ли они с этим? Они как раз это и предложили. Как раз спортсмены с родителями это и предложили, не я это предложил. Это спортсмены, я их должен поддержать, как могу — они же не в рабстве у меня. Если девочки и мальчики, их родители принимают решения, я должен их поддержать. А как? Они же видят, они не слепые. Мы же не из бобслея пришли. Я всю жизнь катался, ну что же я, не вижу, где докрут, а где недокрут? Как раз многие судьи, к сожалению, не катались. Когда они хотят меня научить, как кататься — не знаю.
Есть ли понимание, какие это могут быть страны? Есть, но пока не скажу. Предложений очень много, мы от них отказывались. Я максимально их сдерживал, сказал — всё будет нормально», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 16 февраля 2023
-
20:39
-
20:33
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:24
-
19:17
-
19:08
-
18:56
-
18:42
-
18:06
-
17:46
-
17:33
-
17:09
-
16:59
-
16:41
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:22
-
16:19
-
16:13
-
16:05
-
15:58
-
15:46
-
15:25
-
15:19
-
15:17
-
15:13
-
15:08
-
15:02
-
14:49