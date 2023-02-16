Плющенко — о переходе учеников в другие страны: предложений много, мы от них отказывались

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал, что даже в случае смены гражданства из-за несправедливого судейства на национальных соревнованиях воспитанники его академии останутся под его руководством.

«Не боюсь ли, что лучших спортсменов переманят другие группы? Нет. У меня спортсмены мои как были преданные, так и остались.



Согласны ли они с этим? Они как раз это и предложили. Как раз спортсмены с родителями это и предложили, не я это предложил. Это спортсмены, я их должен поддержать, как могу — они же не в рабстве у меня. Если девочки и мальчики, их родители принимают решения, я должен их поддержать. А как? Они же видят, они не слепые. Мы же не из бобслея пришли. Я всю жизнь катался, ну что же я, не вижу, где докрут, а где недокрут? Как раз многие судьи, к сожалению, не катались. Когда они хотят меня научить, как кататься — не знаю.



Есть ли понимание, какие это могут быть страны? Есть, но пока не скажу. Предложений очень много, мы от них отказывались. Я максимально их сдерживал, сказал — всё будет нормально», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.