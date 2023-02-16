Евгений Плющенко: если не хотите видеть мою команду на первых позициях, нам не по пути

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко раскритиковал организацию чемпионата России по прыжкам, который выиграла его команда.

«В этом году действительно федерация поработала очень здорово, много соревнований сделала, классных соревнований. Оставили финансирование для спортсменов. Конечно, это хорошо. Но мы возьмём, давайте далеко не ходить, прыжковый турнир. У меня Вероника (Жилина) проигрывает девочке, которая падает с прыжка. Как такое может быть? Потом во время прыжкового турнира правила меняются: видят, что одна команда не догоняет, ко мне подходят и говорят: «Мы меняем правила». Вы как, обалдели, что ли? По финальной части вы же не знаете, кто выиграет этот финальный раунд, и он выигрывает. Как такое может быть? А вот так, мы так захотели. Правила есть правила, но они почему-то постоянно меняются, и почему-то постоянно меняются против.

Если мы вспомним прыжковый турнир — отрыв моей команды был очень существенный. Федерация приходит и говорит — мы поменяли часть правил, потому что очень далеко, а надо сделать так, чтобы такого разрыва не было. Ну, ёлки-палки. Может, кто-то не хочет это говорить, боятся. Но я люблю справедливость, люблю правду. Я буду за них бороться, вынужден бороться. Потому что если уж встал на этот путь — тренера, менеджера… Я их финансирую, помогаюим, тренирую каждый день с утра до вечера. Я тоже должен отстаивать интересы своих спортсменов. Ладно бы они говёшки были, а это топовые спортсмены. Топовые. И не надо говорить, что был разрыв в короткой программе. Да, он действительно был. Система судейства такая, что это всё можно отыгрывать элементарно. Что они, в общем, сегодня и сделали. Если вы не хотите видеть мою команду на первых позициях, тогда нам не по пути», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.