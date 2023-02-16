Чемпионский прокат Алины Горбачёвой на первенстве России в Перми. Видео

Чемпионкой России среди юниоров 2023 года стала представляющая Тверскую область Алина Горбачёва, которая тренируется под руководством Софьи Федченко. Алина выиграла короткую программу, а в произвольной заняла второе место.

Горбачёва практически безукоризненно исполнила произвольную программу с четверным сальховом. Фигуристка получила надбавки за каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, а также за тройной риттбергер во второй половине программы. За прокат Горбачёва получила 149,90 балла, уступив два балла Веронике Жилиной.

В сезоне-2022/2023 Алина выступала на взрослых этапах Гран-при России, став третьей в Перми и четвёртой в Москве. На взрослом чемпионате России – 2023 Горбачёва заняла девятое место.

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