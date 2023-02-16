Прокат Вероники Жилиной с тремя четверными прыжками на ЧР среди юниоров. Видео

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, исполнив в произвольной программе три четверных прыжка, стала лучшей во второй день первенства России по фигурному катанию в Перми. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы завоевать золотую медаль, ведь после короткой программы Вероника была только девятой.

В произвольной программе Жилина прыгнула четверной сальхов и тройной аксель, а также четверной тулуп (в каскаде с двойным и сольно). При этом каскад и аксель получили от судей снижение по GOE. Вероника получила надбавки за исполнение во второй половине программы сольного четверного тулупа, каскадов тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель и тройной лутц – тройной тулуп. Однако последний каскад был также отминусован за недокрут.

По сумме двух прокатов Жилина стала серебряным призёром соревнований.

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