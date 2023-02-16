Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Прокат Вероники Жилиной с тремя четверными прыжками на ЧР среди юниоров. Видео

Прокат Вероники Жилиной с тремя четверными прыжками на ЧР среди юниоров. Видео
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, исполнив в произвольной программе три четверных прыжка, стала лучшей во второй день первенства России по фигурному катанию в Перми. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы завоевать золотую медаль, ведь после короткой программы Вероника была только девятой.

В произвольной программе Жилина прыгнула четверной сальхов и тройной аксель, а также четверной тулуп (в каскаде с двойным и сольно). При этом каскад и аксель получили от судей снижение по GOE. Вероника получила надбавки за исполнение во второй половине программы сольного четверного тулупа, каскадов тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель и тройной лутц – тройной тулуп. Однако последний каскад был также отминусован за недокрут.

По сумме двух прокатов Жилина стала серебряным призёром соревнований.

Смотрите первенство России по фигурному катанию в Okko

«Федерация говорит: «Уходите, ничего страшного». Бомбическая речь Плющенко целиком «Федерация говорит: «Уходите, ничего страшного». Бомбическая речь Плющенко целиком
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023