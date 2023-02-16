Прокат Вероники Жилиной с тремя четверными прыжками на ЧР среди юниоров. Видео

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, исполнив в произвольной программе три четверных прыжка, стала лучшей во второй день первенства России по фигурному катанию в Перми. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы завоевать золотую медаль, ведь после короткой программы Вероника была только девятой.
В произвольной программе Жилина прыгнула четверной сальхов и тройной аксель, а также четверной тулуп (в каскаде с двойным и сольно). При этом каскад и аксель получили от судей снижение по GOE. Вероника получила надбавки за исполнение во второй половине программы сольного четверного тулупа, каскадов тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель и тройной лутц – тройной тулуп. Однако последний каскад был также отминусован за недокрут.
По сумме двух прокатов Жилина стала серебряным призёром соревнований.
Смотрите первенство России по фигурному катанию в Okko
- 16 февраля 2023
-
22:22
-
22:13
-
21:48
-
21:47
-
21:36
-
21:16
-
21:03
-
20:39
-
20:33
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:24
-
19:17
-
19:08
-
18:56
-
18:42
-
18:06
-
17:46
-
17:33
-
17:09
-
16:59
-
16:41
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:22
-
16:19
-
16:13
-
16:05
-
15:58
-
15:46