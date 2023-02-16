Произвольная программа Марии Гордеевой на ЧР среди юниоров в Перми. Видео

На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Перми москвичка Мария Гордеева выступила стабильно – стала четвёртой в короткой программе и третьей в произвольной. Этого оказалось достаточно для завоевания бронзовой медали.

В произвольной программе Гордеева на четверть недокрутила четверной тулуп, чисто исполнила четверной сальхов и получила надбавки за исполнение во второй половине программы каскадов тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер – двойной аксель, двойной аксель – тройной тулуп. За своё выступление ученица Сергея Давыдова получила от судей 144,75 балла.

Напомним, победу одержала Алина Горбачёва, второй стала Вероника Жилина.

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