Произвольная программа Марии Гордеевой на ЧР среди юниоров в Перми. Видео
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На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Перми москвичка Мария Гордеева выступила стабильно – стала четвёртой в короткой программе и третьей в произвольной. Этого оказалось достаточно для завоевания бронзовой медали.
В произвольной программе Гордеева на четверть недокрутила четверной тулуп, чисто исполнила четверной сальхов и получила надбавки за исполнение во второй половине программы каскадов тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер – двойной аксель, двойной аксель – тройной тулуп. За своё выступление ученица Сергея Давыдова получила от судей 144,75 балла.
Напомним, победу одержала Алина Горбачёва, второй стала Вероника Жилина.
Смотрите первенство России по фигурному катанию в Okko
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